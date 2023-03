Musica: Conservatorio dell'Aquila inaugura murale di Ruzzi

(ANSA) - L'AQUILA, 04 MAR - Un dipinto murale che celebra la musica è stato inaugurato ieri all'ingresso Conservatorio "Alfredo Casella". Si tratta di un'opera realizzata dall'artista e musicista di Loreto Aprutino (Pescara), Maurizio Ruzzi, su commissione dello stesso Conservatorio.

Un lavoro che si propone come un inno alla musica e alla creatività. Il dipinto, composto da tre panelli in cemento rimovibili, che ne permetteranno un eventuale trasferimento in futuro nella nuova e definitiva sede del Conservatorio, unisce musica, natura, pittura e disegno creando una sonorità alchemica che coinvolge il pensiero, l'etica e l''estetica.

Realizzato in tecnica mista-acrilico raffigura il Conservatorio proprio come una casa; nel pannello centrale, infatti, si possono ammirare un pianoforte e un direttore d'orchestra sovrastati dalle canne di un organo, mentre in quelli laterali a sinistra un ensemble classico e a destra un ensemble jazz.

Nel corso della cerimonia, studenti e collaboratori del Conservatorio hanno dato vita al dipinto in due momenti musicali, il primo, in stile Dixieland subito dopo l'inaugurazione e l'altro, jazz, durante il momento conviviale che è seguito nell'atrio del Conservatorio.

I musicisti che si sono esibiti sono: Angelo Bernardi al banjo, Daniel De Michele al contrabbasso, Francesco Paolo De Pisi e Francesco Iandolo alle chitarre, Tommaso Mazzini al trombone, Cristian Casano alla tuba, Agostino Tatulli al rullante, Filippo Tontodonati al clarinetto e Lorenzo Tresca al sassofono contralto. (ANSA).