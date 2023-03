Ater: Pettinari, doppi contatori e bollette alte,intervenire

(ANSA) - PESCARA, 04 MAR - "Doppi contatori, mancato invio di fatture per 12 anni, nessuna possibilità di controllo sui consumi e conguagli esosi che si sono riversati sulle spalle degli inquilini onesti delle case popolari. La situazione attorno ai consumi idrici degli alloggi Ater è molto critica e rischia di mettere in ginocchio famiglie che già vivono in uno stato economico difficile". Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari.

La situazione è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte anche il responsabile Utenze e il responsabile regionale dell'associazione di consumatori Codici, Ciriaca Di Prospero e Giovanni D'Andrea, e il responsabile Adiconsum, Alberto Corraro, insieme ad alcuni inquilini che si sono visti recapitare conguagli da urlo.

"Aca - spiega Pettinari - a partire dal 2007, per richiesta dell'Ater, ha sottoscritto i nuovi contratti con i singoli intestatari degli alloggi popolari, impegnandosi a dismettere i vecchi contratti attinenti ai contatori centralizzati e attivando i singoli impianti per appartamento. Ma, come risulterebbe nel Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ater del 6 agosto 2021, l'Aca ha continuato a inviare anche le fatture per l'addebito dei consumi idrici degli immobili riferiti al contatore generale, afferenti il periodo di consumo dal 2007 al 2018. Le fatture inviate dall'Aca riporterebbero, poi, una serie di anomalie. Il tutto si è tradotto in un contenzioso tra Ater e Aca che si è risolto solo nel 2021, con l'Atto di transazione che ha visto l'Ater riconoscere in favore dell'Aca un importo di euro 590mila rispetto alla quota iniziale pretesa dall'Aca di euro 892.542".

Il risultato per l'utenza è che anche chi pagato regolarmente le bollette provenienti dai contatori singoli Aca, a distanza di 12 anni si è visto recapitare il conguaglio dei contatori centrali da parte di Ater. Gli importi richiesti arrivano anche a seimila euro a bolletta. Pettinari ha presentato un'interpellanza per chiedere al presidente Marsilio se sia a conoscenza della situazione e cosa intenda fare per sanarla. "E' necessario intervenire immediatamente", afferma.