Aree interne: corsi gratuiti di inglese a Navelli

(ANSA) - NAVELLI, 04 MAR - Corsi gratuiti di lingua inglese, livello base e livello A2, verranno avviati a Navelli (L'Aquila) nell'ambito di un progetto realizzato con fondi nazionali e comunitari destinati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne.

I corsi, che vedono il supporto didattico del Cpia L'Aquila (Centro provinciale istruzione adulti), sono riservati alle persone che risiedono o che hanno il proprio domicilio in un Comune dell'Area interna "Gran Sasso - Valle Subequana": Acciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Navelli, Ofena, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Benedetto in Perillis, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, tutti in provincia dell'Aquila.

Le lezioni, in programma dal 21 marzo al 28 aprile, saranno attivate nella sala polifunzionale "Santucci" a Navelli. Sono previsti due incontri settimanali di tre ore ciascuno per 3 ore complessive (ogni martedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30). La fascia di età interessata va dai 18 agli 80 anni.

I moduli per le iscrizioni sono disponibili sul sito di uno dei Comuni coinvolti e vanno restituite via email entro il 17 marzo all'indirizzo aqmm074001@istruzione.it. Informazioni e moduli disponibili anche sul sito del Cpia (cpialaquila.edu.it) e a questo numero: 0862.313475 (dalle 9 alle 13 nei giorni feriali). (ANSA).