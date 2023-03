Alimentare: 'Cibo dei peligni', 7 appuntamenti a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 04 MAR - Produzioni e trasformazioni a chilometro zero, tradizioni e sapori di una terra che ha ancora molto da mostrare e molto da farsi scoprire. È in programma a maggio, nel punto vendita Conad del Megalò a Chieti, la prima campagna promozionale del "Cibo dei peligni".

Sette gli appuntamenti previsti su una delle piazze più frequentate d'Abruzzo, per spiegare e far capire, prima di tutto agli abruzzesi, il valore e le qualità della tradizione agricola, casearia, vitivinicola ed enograstronomica della Valle Peligna.

Sono venti produttori che il Gal Abruzzo Italico-Alto Sangro ha riunito sotto il suo cappello per un'operazione di marketing che, oltre alla promozione, sta lavorando anche su un marchio unico territoriale, al fine di creare un brand di prodotti che rispondano a rigidi criteri di autenticità.

Olio, carne, latticini, vino, pane, confetture, dolci: nei sette appuntamenti previsti a Chieti rientra un paniere molto ampio, ma che risponde ad un minimo comune denominatore, ovvero l'uso di materie prime prodotte sul territorio peligno.

Gli appuntamenti saranno condotti da agronomi, sommelier, chef, esperti degustatori di formaggi, olio e salumi proprio per introdurre i consumatori e i turisti alla scelta di alimenti genuini e tipici del territorio, prodotti e trasformati seguendo i rigidi dettami della filiera corta. Ma anche a promuovere peculiarità e punti di forza delle singole aziende che aderiscono al gruppo marketing del Gal Aias. (ANSA).