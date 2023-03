Sanità, via libera a nuovi ospedali Avezzano, Lanciano, Vasto

(ANSA) - PESCARA, 03 MAR - Con il passaggio dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e la successiva sottoscrizione formale dell'accordo di programma da parte di Regione, ministero della Salute e Mef, potranno partire le procedure di appalto per la costruzione dei nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano, Vasto e per la centrale operativa 118 (con eliporto e hangar) dell'ospedale dell'Aquila. Lo hanno detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, illustrando questa mattina a Pescara i dettagli dell'intesa siglata ieri a Roma.

Per realizzare le strutture saranno investiti 388 milioni di euro: 300 di fondi statali, 84 a carico della Regione, 4 a carico delle Asl. I fondi messi a disposizione dello Stato fanno riferimento a 5 delibere Cipe: la n.52 del 1998 (87 milioni), la n.65 del 2002 (8 milioni), le n.97 e 98 del 2008 (134 milioni), la n.51 del 2019 (71 milioni). Dei fondi regionali, 16 milioni sono già iscritti in bilancio, gli altri 68 saranno appostati a partire dal bilancio 2024, come concordato con i ministeri. Per la centrale 118 dell'Aquila sono disponibili anche 4 milioni finanziati da Regione Emilia-Romagna e Bankitalia.

All'incontro hanno partecipato i direttori generali delle Asl Ferdinando Romano (L'Aquila), Thomas Schael (Lanciano Vasto Chieti), Vincenzo Ciamponi (Pescara) e Maurizio Di Giosia (Teramo); i sindaci dell'Aquila Pierluigi Biondi, di Lanciano Filippo Paolini, il vice di Avezzano Domenico Di Berardino; assente il sindaco di Vasto Francesco Menna per concomitante impegno istituzionale. Presenti anche gli assessori regionali Emanuele Imprudente, Mario Quaglieri e Nicola Campitelli; parlamentari e consiglieri regionali.

"Un risultato storico per l'Abruzzo - ha detto Marsilio - a 25 anni dalla prima delibera Cipe sui fondi dell'articolo 20 per l'edilizia sanitaria. Anni in cui nessun governo regionale era riuscito a portare fino in fondo la procedura per realizzare i nuovi ospedali attesi da tempo. Abbiamo lavorato in silenzio, con impegno e costanza per raggiungere l'obiettivo, confrontandoci con tecnici e funzionari ministeriali per un risultato che oggi condividiamo con tutti gli abruzzesi".

