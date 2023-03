Nuova Pescara:sindaci firmano schema,percorso entra nel vivo

(ANSA) - PESCARA, 03 MAR - I sindaci Di Pescara, Montesilvano e Spoltore, Carlo Masci, Ottavio De Martinis e Chiara trulli, hanno firmato lo schema di convenzione per il nuovo Comune di Pescara. Con la sottoscrizione dello schema che istituisce l'Ufficio della fusione, entra nel vivo il percorso per la costituzione della nuova realtà, frutto della fusione dei tre comuni.

L'atto, già approvato dalle singole assemblee civiche, è stato sottoscritto nel pomeriggio. Prevede che l'Ufficio della fusione introduca ruoli e funzioni utili alla definizione dell'iter che accompagnerà i primi passi del nuovo soggetto, in un processo necessario al funzionamento della futura e più grande macchina amministrativa. Il documento stabilisce inoltre che ai vertici dell'Ufficio della fusione operi un dirigente del Comune capofila (Pescara), con il compito di redigere gli atti amministrativi e finanziari per dare seguito alle decisioni di indirizzo dell'Organo progetto di fusione che sovrintende all'attività dell'Ufficio di fusione.

Si tratta di una fase, quella attuale, di fondamentale importanza per giungere a definire il modus operandi (anche tramite lo statuto che nei mesi a seguire verrà definito) e la road-map indicata dalla legge regionale che proprio martedì è stata approvata in Consiglio regionale e che ha determinato lo slittamento al 2027 della scadenza per la nascita del nuovo Comune di Pescara. Gli uffici delle tre singole amministrazioni inizieranno ora a lavorare per avviare strutture dedicate ai processi di fusione di funzioni e servizi. (ANSA).