Musica, Meta4Quartet archi internazionali per la Barattelli

(ANSA) - L'AQUILA, 03 MAR - Nell'ambito di concerti cameristici, con riferimento alla formazione del quartetto d'archi, nel cartellone della Società Aquilana dei Concerti "B.

Barattelli" un appuntamento di assoluta rilevanza con Meta4Quartet, uno dei quartetti di maggior successo a livello internazionale, costituito in Finlandia nel 2001. In programma domenica 5 marzo, all'Auditorium del Parco con inizio ore 18.

Antti Tikkanen primo violino, Minna Pensola secondo violino, Atte Kilpeläinen viola, Tomas Djupsjöbacka violoncello. Quattro musicisti legati fra loro da profonda e sincera amicizia, oltre ad avere una comune curiosità musicale e una vitalità sorprendente che si riflette nelle loro esecuzioni. Meta4Quartet nel corso della carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, collaborando con tutte le principali istituzioni concertistiche europee. Ha inciso vari CD e sta conducendo una importante campagna di promozione di autori contemporanei, in particolare dell'area baltica e scandinava.

Già protagonisti nel 2018 di un concerto per doppio quartetto con il prestigioso Gringolts Quartet, il Meta4Quartet torna a L'Aquila per proporre un programma originale. Ambientazioni nordiche, che ispirano le nuove generazioni di compositori, come Krishna Nagaraja, compositore italo-indiano classe 1975, ma residente a Helsinki, che alla formazione "classica" come violinista in Italia ha affiancato studi in più direzioni, passando dalla musica barocca a quella popolare scandinava. Il titolo stesso è un omaggio alle melodie di danza tipiche del folk norvegese. Il programma prosegue con Felix Mendelssohn-Bartholdy, il Quartetto per archi in mi bemolle maggiore, senza numero d'opera, realizzato nel 1823. Il concerto si conclude con un quartetto di Jean Sibelius, il compositore più acclamato dal popolo finlandese. Il Quartetto per archi in re minore op. 56 composto nel 1909 è conosciuto con l'appellativo 'Voces Intimae', unica opera compiuta per quartetto d'archi del compositore. (ANSA).