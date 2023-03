Gemelli Molise, petizione pro Radioterapia supera 5.400 firme

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 MAR - In quattro giorni ha raccolto oltre 5.400 firme e sta continuando a ricevere adesioni su change.org, l'iniziativa promossa dal Comitato 'Salviamo la Radioterapia del Molise' a sostegno del reparto di Radioterapia del Gemelli Molise, struttura privata convenzionata con il Sistema sanitario regionale (Ssr). Nella petizione, che sarà inviata al ministro della Salute, Orazio Schillaci, si chiede di sospendere l'efficacia del Decreto (1/2023) del Commissario ad Acta per la Sanità e presidente della Regione, Donato Toma (Linee guida per l'erogazione delle prestazioni di radioterapia), abilitando il personale medico del Gemelli Molise all'utilizzo dei ricettari per la prescrizione dei trattamenti 'salvavita' di Radioterapia. Il provvedimento del Commissario stabilisce infatti che le prestazioni di radioterapia (schermature) fornite dal Gemelli vengano validate dal direttore del reparto di Oncologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

I componenti del Comitato chiedono anche la sospensione di un secondo Decreto commissariale (2/2023) e la determinazione di nuovi Tetti di spesa che permettano all'Unità di Radioterapia del Gemelli Molise "di poter continuare ad offrire alla popolazione prestazioni sanitarie d'eccellenza". A seguito di quanto stabilito nei provvedimenti della Struttura commissariale il Gemelli Molise da ieri 1/o marzo ha iniziato, gradualmente, a non accettare più pazienti a Radioterapia garantendo comunque le prestazioni a quanti sono già in trattamento. (ANSA).