Acqua:Marsilio a Commissione inchiesta,interconnessione reti

(ANSA) - PESCARA, 02 MAR - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ascoltato nella seduta odierna della Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica, conferma "la volontà dell'organo politico di mettere a sistema interventi per l'interconnessione delle reti idriche". Lo afferma il presidente della Commissione, Sara Marcozzi, sottolineando che "questo è esattamente l'indirizzo che la Commissione indica per un motivo concreto che ripetiamo da mesi: la carenza di risorsa non è la stessa in ogni area del nostro territorio".

"Come ci è stato spiegato da molti esperti che abbiamo ascoltato nel corso delle sedute di Commissione - aggiunge Marcozzi - è necessario arrivare a una gestione del sistema idrico solidale, che permetta a chi ha abbondanza di acqua di andare in soccorso di quei territori che ne hanno più bisogno.

Oggi appuriamo che Regione Abruzzo ha intenzione di unire questo tipo di interventi a digitalizzazione e distrettualizzazione della rete, e questa è una buona notizia. È chiaro che, per arrivare a questo risultato, serve una sinergia sempre maggiore tra i sei gestori sul territorio, che col pungolo della Commissione è finalmente iniziata". (ANSA).