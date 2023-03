Acqua: Commissione inchiesta, 500 mln euro per interventi

(ANSA) - PESCARA, 02 MAR - Cinquecento milioni di euro, tra Pnrr e altre risorse, per interventi su tutto il comparto idrico in Abruzzo. Ad illustrare gli investimenti, nel corso della seduta odierna della Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica, è l'assessore regionale al Sistema idrico, Emanuele Impreudente.

"C'è un grande parco progetti preparato che, adesso - sottolinea il presidente della Commissione, Sara Marcozzi, nel riferire l'esito delle audizioni odierne - deve essere messo a sistema in tempi certi. Quello che ha anche voluto sottolineare l'assessore è la priorità da parte dell'organo politico di tutelare l'acqua pubblica, lavorando affinché si faccia tutto il possibile a tutela di questa risorsa minacciata da cambiamenti climatici e reti idriche vetuste".

"Un impegno importante, sottolineato dalla Commissione anche nelle passate sedute, soprattutto in un momento di grande riorganizzare e programmazione degli interventi, per arrivare a una gestione efficace ed efficiente", conclude Marcozzi. (ANSA).