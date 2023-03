Teatro e musica "Barbara" con Blas Roca-Rey e Ettore Pagano

(ANSA) - PESCARA, 01 MAR - Le due repliche de "L'odore" aprono il mese di marzo del cartellone teatrale della Società del Teatro e della Musica "L.Barbara" di Pescara. Blas Roca-Rey porta in scena al Teatro Circus a Pescara "L'odore" di Rocco Familiari, per la regia di Krzysztof Zanussi. Lo spettacolo, vincitore del Premio Flaiano 2022 per la miglior regia teatrale, sul palco stasera alle ore 21 e, in replica pomeridiana, giovedì 2 marzo 2023 alle ore 17. 'Ntoni, ergastolano per reati politici, non può più abbracciare la sua amata e desiderata Maria, il cui ricordo, soprattutto quello del suo "odore", lo ossessiona. In cella con lui vi è un ragazzo, 'Ndria, con una vita di disagi alle spalle e condannato per reati comuni. La vita nello stesso angusto spazio ha avvicinato e, in qualche modo unito, i due uomini: la foto di Maria appesa al muro, la possibilità di fantasticare su essa e sul suo corpo, nel buio del carcere, attraverso i racconti del marito, ha creato fra i due un legame fortissimo. È una complicità fra maschi, che in parte diventa anche un rapporto tra maestro e allievo e contiene una componente quasi "erotica". Per il cartellone dei concerti della Società del Teatro e della Musica "L.Barbara" di Pescara venerdì 3 marzo ore 21, il concerto di Ettore Pagano al violoncello e Monica Cattarossi al pianoforte al Teatro Massimo di Pescara. La nuova stella del violoncello internazionale in concerto a Pescara: Ettore Pagano suona con Monica Cattarossi la musica di Debussy, Paganini, Rossini e Franck. Ettore Pagano è uno dei musicisti più interessanti tra quelli appartenenti alle nuove generazioni, un vero e proprio predestinato, capace di eccellere sin dalla più giovane età in una notevole quantità di concorsi di assoluto prestigio internazionale. Tra i riconoscimenti vinti dal violoncellista vi sono infatti il Premio Kull, conquistato nel 2020, e la recente affermazione nell'edizione 2022 del Premio Khachaturian. (ANSA).