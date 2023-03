Mattoscio,gioia nel ricordo, immutato affetto per Malvestuto

(ANSA) - PESCARA, 01 MAR - "Si parla spesso di dovere della memoria, meno di frequente si invoca, a proposito di grandi personalità che ci hanno lasciato, la gioia del ricordare. Nel caso, la gioia e il privilegio dell'aver avuto con noi un testimone così credibile, vitale, appassionato, che aveva fatto della cultura dell'impegno il fulcro della propria esistenza".

Lo dichiara il Presidente della Fondazione Brigata Maiella, istituzione di cui Gilberto Malvestuto era Presidente onorario.

"Con la mestizia del lutto continuiamo a proclamare il nostro immutato affetto per il Tenente Gilberto Malvestuto e ad indicarlo alle future generazioni come lui spesso dichiarava di essere stato: "Patriota partigiano, sempre combattente, in armi o senza, per la dignità della persona come presupposto di qualunque aspirazione di giustizia, di libertà e di pace".

