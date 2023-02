Nuova Pescara:Marcozzi, favorevole al testo dal primo giorno

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - "Sono stata favorevole dal primo giorno all'approvazione del progetto di legge sulla Nuova Pescara. Un testo che non ha mai messo in dubbio l'esito del referendum, ma che è propedeutico a specificare una road map chiara, stabilendo scadenze precise e puntuali sulla fusione dei Comuni. Tuttavia, non posso che sottolineare come siano stati bloccati per circa un mese i lavori della Prima Commissione per discutere il provvedimento che, alla fine, è arrivato in aula senza modifiche sostanziali. Con meno ostruzionismo si sarebbe potuti arrivare a conclusione dell'iter di legge in anticipo, come avevo chiesto dall'inizio della discussione, per non rimandare inutilmente l'approvazione di una legge tempo-dipendente". Così il Consigliere regionale indipendente e Presidente della Commissione d'inchiesta sull'Emergenza Idrica Sara Marcozzi. (ANSA).