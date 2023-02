Nuova Pescara: Trulli, con più tempo lavoreremo al meglio

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - "Sono molto felice. Mi sembra molto sensato il fatto che si procederà ad un lavoro graduale di fusione dei servizi, da portare avanti in questi anni. E' un ottimo risultato. Da parte nostra non c'è nessuna volontà di sabotare, ma semplicemente di fare le cose per bene e avere più tempo ci consentirà di lavorare al meglio". Così il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, a proposito dell'approvazione, nella seduta odierna del Consiglio regionale, della legge per il rinvio al 2027 dell'istituzione di Nuova Pescara. (ANSA).