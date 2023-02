Nuova Pescara: Masci,bene Consiglio,si chiamerà solo Pescara

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - "La nuova Pescara si chiamerà solo Pescara, com'è giusto che fosse e come avevo auspicato sin da subito. La legge approvata oggi dal Consiglio regionale ha deciso secondo logica e secondo la storia di conservare il nome della città dannunziana per la realtà urbana da 200.000 abitanti che sta vedendo la luce grazie alla fusione con Montesilvano e Spoltore voluta da un referendum nel 2014 e da una legge regionale". Lo afferma il sindaco di Pescara, Carlo Masci, a proposito dell'approvazione, nella seduta odierna del Consiglio regionale, della legge per il rinvio al 2027 dell'istituzione della Nuova Pescara.

"Ringrazio il presidente Marco Marsilio, il presidente Lorenzo Sospiri e i consiglieri regionali - aggiunge - per la decisione che contribuisce a scrivere una pagina importante della storia del nostro territorio, secondo lo spirito che animò la nascita del capoluogo nel 1927, già vaticinato da Vittorio Emanuele II al momento dell'unità d'Italia e realizzato per intercessione di Gabriele d'Annunzio e Giacomo Acerbo".

"La visione della città che verrà ha trovato la sua concretezza al tempo del governo regionale dei presidenti Gianni Chiodi e Nazario Pagano, quando io ho rivestito il ruolo di assessore al bilancio e agli enti locali. La Pescara del XXI secolo è dunque destinata a diventare più grande, più importante e più attrattiva", conclude Masci. (ANSA).