Comuni: Santo Stefano di Sessanio, confronto su risorse Ue

(ANSA) - SANTO STEFANO DI SESSANIO, 28 FEB - "Solo con un lavoro di squadra territoriale e di rapporti pubblici e privati possiamo far emergere dal basso le esigenze rispetto allo sviluppo economico, sociale e abitativo dei piccoli centri". Lo ha detto il sindaco di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), Fabio Santavicca in occasione del covegno "I piccoli Borghi al centro dell'Europa" che ha avuto luogo nei giorni scorsi nella sala Polifunzionale della sede municipale del borgo montano.

Un'occasione di confronto per operatori di settore, cittadini e amministratori locali. L'incontro è stato moderato da Angelo D'Ottavio.

In sala Roberto Santangelo, vice presidente vicario del Consiglio regionale d'Abruzzo; Daniele D'Amario, assessore regionale alle Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato), Turismo, Beni e attività culturali e di spettacolo; Nazario Pagano presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del consiglio e interni della Camera dei deputati, insieme al parlamentare europeo Aldo Patriciello, membro della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Soddisfazione per la buona riuscita dell'evento è stata espressa dal sindaco Santavicca. "Possiamo far emergere dal basso - ha detto ancora il primo cittadino - le esigenze rispetto allo sviluppo economico, sociale e abitativo dei piccoli centri, affinché possano ascoltarci le istituzionali ai vari livelli". (ANSA).