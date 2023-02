Emergenza morti e malori improvvisi, dibattito a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 27 FEB - Si intitola "Nuova emergenza: morti e malori improvvisi - Gestione emergenza Covid: la commissione d'inchiesta" l'incontro-dibattito in programma oggi, lunedì 27 febbraio alle 18:30, nella sala consiliare del Comune di Pescara, promosso da Fratelli d'Italia e dal coordinatore provinciale di Pescara, Stefano Cardelli.

Interverranno Giovanni Frajese, endocrinologo e professore all'Università di Roma "Foro Italico"; Francesco Borgonovo, vicedirettore del quotidiano "La Verità"; Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti nonché promotore della Commissione d'inchiesta Covid; la deputata di FdI Alice Buonguerrieri.

"La politica non è solo dare risposte, ma qualche volta anche porsi delle domande - dicono gli organizzatori - In questo caso ce le faremo sulla gestione dell'emergenza Covid e sulla questione dei malori e delle morti improvvise. Il dibattito sull'emergenza malori improvvisi parte dall'Abruzzo con la proposta di un registro malori e screening cardiovascolari, con particolare attenzione alla fascia d'età 0-14".

L'incontro è stato organizzato da Carola Profeta, responsabile del Dipartimento Famiglia di FdI della provincia di Pescara, che introdurrà l'evento; da Nicoletta Di Santo, vicepresidente del Circolo FdI di Pianella, e da Marco Cipolletti, consigliere regionale di FdI, con la collaborazione di Nico Liberati del Comitato Difesa Minori. L'appuntamento inizierà con i saluti di Nicoletta Di Santo e del deputato di FdI Guerino Testa, modera il giornalista Paolo Sinibaldi.

(ANSA).