Bomba Avezzano, convoglio scortato ha lasciato la città

(ANSA) - AVEZZANO, 26 FEB - Alle 12:23 l'ordigno, disinnescato e al sicuro, è uscito dal territorio del Comune di Avezzano. A salutare il convoglio costituito da mezzi dell'Esercito, della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, sono stati numerosi cittadini della zona verde, affacciati al balcone durante il passaggio dei veicoli.

La colonna si sta ora dirigendo verso la cava di Massa d'Albe.

Dal municipio di Avezzano il suono della sirena per due volte - quella stessa sirena che ogni giorno scandisce il tempo in città, alle 12:00, per ricordare la pausa pranzo dei braccianti del Fucino - ha dato il via alle operazioni di rientro dei cittadini nelle loro abitazioni. (ANSA).