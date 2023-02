Migranti: Ortona,nave monitorata da Capitaneria per 4 giorni

(ANSA) - ORTONA, 25 FEB - È nel porto di Ortona, dove per volontà dell'armatore resterà in sosta fino al 28 febbraio, la nave Aita Mari, 13 uomini di equipaggio, tutti spagnoli, un peschereccio battente bandiera spagnola, da cui questa notte nel porto abruzzese sono sbarcati 40 migranti che nei giorni scorsi erano stati soccorsi al largo delle coste tunisine e che sono stati già collocati tutti in Abruzzo in varie strutture. La Capitaneria di porto di Ortona, diretta dal comandante Francesco Scala, aveva iniziato a monitorarla già lo scorso 21 febbraio ed è stato accertato che la nave ha rispettato quanto previsto dal decreto legge numero 1 del 2 gennaio 2023. Una volta terminate le operazioni lungo la costa della Tunisia ha intrapreso regolarmente l'attività di navigazione verso il porto di Ortona e attraverso i sistemi di navigazione di cui la Capitaneria di porto ha la disponibilità, è stata monitorata costantemente, una navigazione tranquilla e serena soprattutto per le condizioni meteo, con mare calmo e vento quasi assente.

Quindi l'arrivo nelle acque di giurisdizione della Capitaneria ortonese, con le motovedette destinate al soccorso in mare che sono andate incontro alla 'Aita Mari' che a mezzanotte e 20 minuti ha concluso il suo viaggio ormeggiando in sicurezza. Già da questa mattina alle 5.30 Protezione civile e Croce rossa italiana hanno liberato l'area di banchina del porto abruzzese che è tornata pienamente fruibile dall'attività commerciale.

"È andato tutto bene, la macchina della Prefettura di Chieti ha permesso di gestire in tempi ottimali tutta la tematica afferente questa particolare tipologia di attività che ha visto coinvolta l'intera provincia di Chieti - ha detto Scala all'ANSA - È un'operazione che si conclude secondo le aspettative e le disposizioni che la Prefettura aveva individuato già dal primo momento, quindi veramente la macchina organizzativa ha funzionato bene, non ci sono stati intoppi.

Sono contento, come Capitaneria di porto, di essere stato un ingranaggio di questa macchina organizzativa, meglio di così non si poteva fare". (ANSA).