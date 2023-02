Migranti: Ortona, 18 minori non accompagnati vanno in Sai

(ANSA) - CHIETI, 25 FEB - Saranno accolti presso le strutture Sai (Sistema Accoglienza e Integrazione) dedicate, 7 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Pescara, i 18 minori non accompagnati sbarcati con un gruppo di 40 migranti questa notte nel porto di Ortona dalla nave Aita Mari, peschereccio battente bandiera spagnola, che li ha soccorsi al largo delle coste tunisine. I migranti provengono dalla Guinea Conakry, eccetto un cittadino del Mali e uno della Sierra Leone. Lo ha reso noto la Prefettura di Chieti. Con i pullman messi a disposizione dai gestori dei Centri di accoglienza nei quali saranno ospitati, i migranti sono stati ripartiti tra le 4 province abruzzesi.

Nel dettaglio, all'Aquila sono stati trasferiti 7 uomini, a Teramo verranno ospitate 7 donne, mentre Pescara accoglierà i nuclei familiari composti da 2 uomini, una donna e una ragazza minorenne. Le due mamme con i neonati, ricoverati a scopo precauzionale al policlinico di Chieti, sono state assegnate alla Provincia di Pescara. Il prefetto della provincia di Chieti, Mario Della Cioppa, ha voluto ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nelle operazioni a partire dalla Capitaneria di Porto e Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico centrale, i sanitari Asl- 118, l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, il sindaco e il Comune di Ortona, i volontari di protezione civile e della Croce Rossa Italiana, il personale Usmaf, la Questura, il Roan della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la funzionaria dell'Unhcr, le forze di polizia che hanno garantito la cornice di sicurezza, "i quali hanno operato in perfetta sinergia, massima collaborazione e professionalità, con la velocità necessaria ed efficienza delle operazioni, garantendo anche la massima prossimità ai migranti, soccorsi dopo giorni di viaggio e, segnatamente, particolare attenzione ai minori". Tutte le procedure sono state coordinate in loco dal vice prefetto Gianluca Braga, dirigente dell'Area Immigrazione della Prefettura di Chieti. (ANSA).