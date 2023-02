Castelli, tre grandi innovazioni normative per il post-sisma

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - "Tre sono le grandi innovazioni normative che possono essere salutate come un grande risultato dopo l'approvazione della Commissione ambiente del Senato e riguardano il personale, le scuole e gli imprenditori": è quanto ha detto all'ANSA il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli, stamani a Norcia per l'inaugurazione della mostra mercato del tartufo nero e dei prodotti della Valnerina. "La prima importante innovazione - ha spiegato - riguarda la stabilizzazione del personale che negli Uffici speciali e nei Comuni si occupa di ricostruzione".

"Il secondo tema sono le scuole. Ogni anno - ha ricordato Castelli - i sindaci del cratere erano chiamati ad affrontare il problema della formazione delle classi, con questa nuova norma fino all'anno scolastico 2028-2029 vi sarà la possibilità per le istituzioni scolastiche dei comuni terremotati di derogare al numero minimo di alunni".

"Terzo elemento, ma non meno importante - ha detto ancora - è la possibilità di caricare sulla contabilità speciale del commissario, quindi anticipare, l'Iva che fino ad ora gli imprenditori, che dovevano ricostruire i propri edifici lesionati, avevano l'obbligo di anticipare ed era un grande problema".

"Lo spopolamento è il tema dei temi e va contrastato attivando il lavoro, così da indurre le famiglie a non lasciare il territorio", ha concluso Castelli. (ANSA).