Bomba Avezzano,iniziata evacuazione clinica e casa di riposo

(ANSA) - AVEZZANO, 25 FEB - Sono iniziate le operazioni di evacuazione della città per facilitare, domani, il disinnesco e il trasporto dell'ordigno bellico ritrovato nel centro di Avezzano (L'Aquila). La clinica "Di Lorenzo" e la casa di riposo "Don Orione" si sono già mobilitate per il trasporto degli ospiti. "Tutte le persone presenti all'interno della clinica sono state evacuate - dichiara Lucia Di Lorenzo, proprietaria della clinica privata - ieri il primo paziente è stato trasportato presso l'ospedale di Avezzano, oggi gli ultimi 9 nella clinica Nova Salus di Trasacco, domani pomeriggio rientreranno tutti in struttura appena terminate le operazioni".

Anche alcuni anziani della casa di riposo "Don Orione" andranno temporaneamente nel centro di riabilitazione "Nova Salus" di Trasacco. Il sindaco di Avezzano Giovanni di Pangrazio, ha fatto presente che le operazioni di disinnesco e quindi di evacuazione si effettueranno anche con il maltempo e i cittadini potranno rientrare nelle abitazioni soltanto dopo due squilli della sirena presente nel municipio, che ogni giorno scandisce il tempo in citta, alle 12:00 in punto, ricordando la pausa pranzo dei braccianti del Fucino. (ANSA).