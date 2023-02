Sanità, Giuseppina Gallo nuovo primario Rianimazione a Vasto

(ANSA) - VASTO, 24 FEB - È Giuseppina Gallo il nuovo Direttore dell'unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Vasto (Chieti). Risultata prima nella graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e le successive specializzazioni in Anestesia e Rianimazione e in Medicina Legale all'Università "D'Annunzio". Attualmente è in servizio nell'ospedale "SS. Annunziata" di Chieti dove, oltre alle attività legate alle tecniche di anestesia generale, locale, combinate, e intubazioni, ha sviluppato particolari competenze ed esperienza in Terapia Intensiva, nell'Emergenza intraospedaliera, nella Donazione e Prelievo d'organo e in ambito anestesiologico in tutte le branche chirurgiche e in terapia antalgica, contribuendo all'organizzazione del Servizio di Parto Analgesia e della Preospedalizzazione.

Come referente della Qualità ha espresso ottime capacità in ambito di Risk Management e Governo clinico, interessandosi di sicurezza del paziente e di gestione del rischio, e implementando protocolli e buone pratiche cliniche. Negli anni Gallo ha perfezionato la propria formazione partecipando a corsi, come la rianimazione neonatale, le emergenze cardio-respiratorie, donazione e prelievo di organi.

Inoltre ha conseguito il Master di II livello in Direzione e Management delle Aziende Sanitarie.

"C'è necessità di creare un buon clima interno - dice il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael - per dare la giusta carica al team e garantire condizioni di lavoro ottimali. L'ospedale di Vasto è connotato da una forte vocazione chirurgica, e abbiamo bisogno di crescere con i volumi di attività. E', perciò, fondamentale il ruolo di Anestesia e Rianimazione, anche dal punto di vista della capacità di mantenere rapporti di proficua collaborazione con le altre unità operative. Alla dottoressa giungano, allora, i più sinceri auguri di buon lavoro". (ANSA).