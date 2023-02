Criminalità, a San Salvo attiva task force voluta dal prefetto

(ANSA) - SAN SALVO, 24 FEB - Dal 20 febbraio è operativa a San Salvo (Chieti) la task force anticrimine, voluta dal prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa, concordata nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso 8 febbraio nell'aula consiliare del Comune di Vasto (Chieti), che prevede un maggiore raccordo intercomunale tra le forze di polizia. Lo ha reso noto il Comune. Il sindaco Emanuela De Nicolis evidenzia come "l'Amministrazione comunale di San Salvo sia molto sensibile ai problemi della sicurezza che sono al primissimo posto nella nostra agenda dei lavori. Abbiamo potenziato la rete della videosorveglianza cittadina, è stato sottoscritto proprio con la Prefettura un nuovo protocollo d'intesa 'Mille occhi sulla Città' che si armonizza con l'impegno del Comune di garantire sicurezza a tutta la comunità".

Dal sindaco arriva il ringraziamento al prefetto "per l'attenzione che sta dedicando al nostro territorio. Le nostre sollecitazioni sono tenute in debita considerazione dal dottor Della Cioppa - aggiunge De Nicolis - che ha ribadito la vicinanza alla popolazione sansalvese perché la sicurezza è un bene primario e prezioso da tutelare. Da qui la necessità di rafforzare la prevenzione".

Questa mattina, fa sapere il Comune di San Salvo, è prevista una nuova convocazione, in maniera telematica, del Comitato provinciale per ordine per analizzare le misure di vigilanza e controllo nell'area industriale di San Salvo, Vasto e Val di Sangro. (ANSA).