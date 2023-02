Superbonus: intesa su cessione crediti fiscali nel Teramano

(ANSA) - TERAMO, 23 FEB - Verrà sottoscritto il prossimo martedì 28 febbraio, alle ore 15:30, al Blu Palace di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), il protocollo d'intesa tra Confindustria e Ance Teramo che ha l'obiettivo di favorire la cessione dei crediti fiscali derivanti da Bonus edilizi tra le imprese aderenti alle due associazioni, senza intermediari e con l'assistenza di operatori professionali qualificati.

L'obiettivo è quello di creare un "Borsino" dei crediti fiscali attraverso procedure che garantiscano sia l'impresa cedente che l'impresa cessionaria. Confindustria e Ance forniranno ai propri associati supporto di consulenze e finanziario al fine di facilitare le operazioni di cessione dei crediti. "Come noto - si legge in una comunicazione congiunta - le numerose modifiche normative intervenute sul Superbonus, nonché i provvedimenti e le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero delle Finanze, hanno fortemente ridotto la circolazione dei crediti fiscali e l'interesse degli intermediari finanziari".

I cantieri Superbonus in provincia di Teramo sono 737 per un controvalore dichiarato per 1 miliardo e 7 milioni di euro; i cantieri totali attivi in provincia di Teramo sono 1.423 in calo del 5% rispetto ad ottobre 2022; il controvalore totale dei cantieri attivi è di 1 miliardo e 375 milioni di euro. Importo medio dei cantieri Superbonus è di 1,3 milioni di euro. Il Superbonus rappresenta pertanto il 53% dei cantieri attivi ma il 73% del valore di commessa. Risultano crediti incagliati ed illiquidi a carico delle imprese teramane per 161.975.000 di cui circa 70 milioni sono riferibili alle imprese Ance. Sono circa 150 le imprese in sofferenza nel Teramano.

"Le nostre imprese associate - afferma il presidente di Confindustria Teramo, Lorenzo Dattoli - sono disposte a mettere a disposizione le proprie capacità finanziaria nell'acquisizione dei crediti fiscali per successivamente scontarli, attraverso il modello F24, con le tasse e i contributi sociali".

"Esprimo soddisfazione per l'immediata disponibilità avuta dal presidente Dattoli - dichiara il presidente Ance Teramo, Ezio Iervelli - e ritengo che le imprese abbiano una naturale capacità di affrontare le repentine modifiche del mercato".

