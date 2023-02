Nuoto, atlete abruzzesi in evidenza a Criteria Riccione

(ANSA) - PESCARA, 21 FEB - Buone notizie per il nuoto abruzzese. Le staffettiste della società Rosetana Nuoto, Mongia, Nicolucci, Varani e Piovani con il tempo di 2:05.81 hanno ottenuto il nuovo Record Italiano Assoluto. E' stato conseguito in occasione dei Criteria Nazionali Giovanili che si sono disputati nei giorni scorsi a Riccione e rappresenta un grande risultato per il Salvamento regionale. Alle quattro atlete rosetane sono arrivati anche i complimenti del Comitato regionale Fin. Il presidente della Federazione Italiana Nuoto regionale Cristiano Carpente: "Il fiore all'occhiello della nostra attività è anche quello di ragazzi e ragazze del salvamento che fanno un'attività agonisticamente importante tenendo poi conto che c'è anche il salvamento didattico. Si tratta - ha detto il presidente Carpente - di un risultato eccezionale che ci inorgoglisce. Se poi contiamo che molti di questi ragazzi diventeranno poi, dopo la carriera agonistica, degli assistenti del salvamento andando a svolgere la loro attività sulle nostre coste per assistere i bagnanti, per noi è un doppio vanto". Il prossimo appuntamento di rilievo è quello di Riccione a fine maggio e primi di giugno per i campionati italiani dove l'Abruzzo è pronto a farsi valere. (ANSA).