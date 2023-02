Sindaco, riaprire pianta organica Tribunale Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 20 FEB - "La proroga deve essere agganciata necessariamente ad una repentina riapertura delle piante organiche, così come riconosciuto anche dal Tar" - è la richiesta del sindaco di Avezzano e il neo presidente dell'Ordine degli avvocati della Marsica Roberto Di Pietro.

Il Tribunale di Avezzano, quarto per numeri e processi in Abruzzo, "è alla pari dei Tribunali medi italiani- continua la nota -: una sede di giustizia che minore non è e che deve essere messa in condizione di operare nel pieno delle sue funzioni. A Roma si incominci subito a lavorare alla nuova riforma della giustizia nazionale, che tenga conto finalmente delle esigenze, dell'effettivo range di attività e delle peculiarità geografiche dei territori". Lo afferma in una nota, il primo cittadino di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, che continua: "Oggi, tra le mani, abbiamo una proroga di un altro anno, sicuramente apprezzabile, ma non decisiva e nemmeno sufficiente a colmare le lacune che ci sono. Dal Governo, abbiamo avuto delle rassicurazioni, le quali, però, ora devono trovare una via di trasformazione in atti e passaggi concreti. C'è bisogno dello scatto in più: si vada avanti con l'assegnazione urgente di magistrati e funzionari amministrativi". Per il sindaco di Avezzano, "la giustizia non può essere messa in stand-by".

Il neopresidente dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, l'avvocato Roberto Di Pietro aggiunge: "A partire da oggi, tutte le forze politiche nazionali e regionali si devono impegnare subito e concretamente, affinché si arrivi ad una soluzione definitiva con la salvezza del nostro presidio di giustizia: non si può più andare avanti con le proroghe. Il Tribunale di Avezzano, - continua - che vanta una pianta organica di undici giudici togati, ha ad oggi tre posti scoperti, fra cui quello del Presidente: sarà nostro compito sollecitare il Consiglio superiore della Magistratura affinché completi tutte le procedure necessarie per coprire i posti vacanti. Inoltre, la recentissima sentenza del TAR Abruzzo ha intimato al Ministero di prendere posizione sulla richiesta di colmare i gravi vuoti di organico". (ANSA).