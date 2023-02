Salute e territorio, a Castel Castagna nuovo presidio medico

(ANSA) - CASTEL CASTAGNA, 20 FEB - Il nuovo presidio sanitario di medicina territoriale della Asl di Teramo a Castel Castagna, sarà inaugurato venerdì 24 febbraio, ore 15:30, alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l'Assessore alla Sanità Nicoletta Verì, il Direttore Generale della Asl di Teramo Dott. Maurizio Di Giosia e tanti rappresentanti delle istituzioni. "Un progetto iniziato quando ero membro del Comitato Ristretto dei Sindaci alla Asl di Teramo. Avvertii subito l'esigenza di presidi sanitari di medicina territoriale nelle aree interne spesso prive e distanti dai centri più grandi", ha detto il sindaco di Castel Castagna, Rosanna De Antoniis. "In questi anni grazie ad un intenso lavoro tra Comune ed Asl di Teramo quella che era un'idea è diventata una realtà". Un presidio sanitario Asl di medicina del territorio che sarà vicino ai cittadini ed eviterà il sovraccarico delle strutture ospedaliere, provvedendo ad un servizio di prima assistenza. Inizialmente saranno presenti medici del territorio, che si alterneranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14. Un giorno a settimana si effettueranno i prelievi ematici. Saranno presenti anche due infermieri e successivamente saranno inseriti medici specialisti come ortopedici e cardiologi. "Ringrazio il Direttore Generale Di Giosia per aver fortemente voluto e supportato questa iniziativa che sarà a servizio non solo del nostro comune ma dell'intero comprensorio della Valle Siciliana", continua il Sindaco.

"Grazie al dott. Valerio Profeta valido rappresentante delle aree interne che non ha mai fatto mancare il suo sostegno in tutti gli adempimenti che abbiamo reciprocamente, in questi anni, dovuto affrontare. Un grazie ai medici e agli infermieri che hanno dato la loro disponibilità a supporto di una struttura che sarà un valido punto di riferimento per il territorio. Ho sempre sostenuto, assieme alla mia amministrazione, che le aree interne rappresentano una grande opportunità", conclude il Sindaco. (ANSA).