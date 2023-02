Enti locali: Marsilio in visita a Tornimparte e Scoppito

(ANSA) - L'AQUILA, 20 FEB - Visita istituzionale oggi del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, in due centri dell'aquilano, Tornimparte e Scoppito. Si è trattato di un confronto e di una verifica sugli effetti positivi che le leggi regionali a sostegno delle aree interne stanno producendo, nella consapevolezza che rappresentano scrigni che giocano ancor di più un ruolo importante nel rilancio del territorio.

"Ridurre le distanze tra istituzioni e territori, per conoscersi meglio, intervenire su problematiche esistenti, incontrare associazioni e rappresentanze della comunità. È questo il nostro obiettivo- ha detto il presidente Marsilio -Siamo in un momento storico molto importante perché stiamo dando una forte accelerazione sulla spesa pubblica Mi riferisco alla nuova programmazione 2021-2027, al PNRR e ai fondi per la sanità e in particolare, alla riorganizzazione della rete territoriale.Significa portare servizi, e colmare i divari esistenti. Dunque, questo lavoro di continua presa di contatto e interscambio non può che far bene a queste amministrazioni".

Dalla mobilità, alla viabilità passando dall'impiantistica sportiva fino all'adeguamento dei servizi del distretto sanitario. Sono alcuni degli elementi chiave da affrontare per Tornimparte in una visione complessiva per ottenere più finanziamenti possibili, come ha spiegato il sindaco Giammario Fiori, alla presenza dell'intera giunta, del sindaco di L'Aquila Pierluigi Biondi e del senatore Guido Quintino Liris.

A Scoppito presente anche il vice presidente della giunta Emanuele Imprudente, il vice presidente del consiglio regionale Roberto Santangelo con il Sindaco di Scoppito, Loreto Lombardi, a fare gli onori di casa. (ANSA).