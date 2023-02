Sisma 2016: Castelli, ok a lavori per 12 milioni a Campli

(ANSA) - CAMPLI, 18 FEB - "Da quando ho assunto il ruolo da Commissario ho sempre detto che è necessario passare dalla carta ai cantieri: Campli è un caso concreto dove nell'immediato abbiamo sbloccato più di 12 milioni di euro. È necessario proseguire lungo questa strada". Lo ha reso noto il Commissario Straordinario del Governo alla Ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli, nel corso della sua visita istituzionale a Palazzo Farnese ricevuto dal sindaco di Campli, Federico Agostinelli.

Nel dettaglio, grazie ai due decreti firmati dal Commissario Castelli, è stato definitivamente approvato il progetto finale del nuovo polo scolastico di Campli, previsto in località Piane Nocella, con il finanziamento iniziale di 1,7 milioni di euro che sale a quasi 3,7 milioni di euro. Questa prima fase prevede la costruzione della scuola media, della palestra e la demolizione dell'edificio della vecchia scuola media.

Anche per il consolidamento del versante di Castelnuovo, colpito dai gravi eventi franosi degli anni scorsi, è stato definitivamente approvato il progetto finale con il finanziamento iniziale di 5,9 milioni di euro che sale a 6,8 milioni di euro. Sia per il polo scolastico che per Castelnuovo possono iniziare adesso le procedure per la gara d'appalto, attraverso cui sarà individuata l'impresa che eseguirà i lavori, e la successiva apertura del cantiere.

Per quanto riguarda il polo scolastico di Marrocchi, a Sant'Onofrio, sta per essere conclusa l'istruttoria per l'approvazione finale del progetto di adeguamento sismico della scuola elementare e media, compresi gli interventi di efficientamento dell'impianto termico, idrico e antincendio. A seguire sarà bandita la gara d'appalto per l'avvio dei lavori per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro. Sul polo scolastico di Marrocchi, l'amministrazione comunale era già intervenuta con l'avvio e la conclusione dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia.

"Arriva ad un punto di svolta decisivo - ha commentato il sindaco Agostinelli - un lungo lavoro amministrativo, burocratico e progettuale molto complesso, anche a causa dell'imponenza dei fondi richiesti". (ANSA).