Provincia L'Aquila: conferita benemerenza a Gianni Letta

(ANSA) - L'AQUILA, 18 FEB - È stata conferita la benemerenza concessa dalla Provincia dell'Aquila a Gianni Letta: all'evento hanno presenziato le autorità istituzionali regionali e provinciali tra cui il prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco ed il cardinale Giuseppe Petrocchi.

Ci ha tenuto a far sentire la propria presenza, anche se solo in forma virtuale, Bruno Vespa di cui è stato proiettato un videomessaggio di congratulazioni nei confronti di Gianni Letta.

"Oggi è un grande giorno per l'Abruzzo e per tutta la Provincia dell'Aquila - ha dichiarato il vicepresidente Imprudente - grazie a questo prestigioso riconoscimento ad un personaggio che si è dimostrato un punto di riferimento soprattutto nei momenti critici che purtroppo il nostro territorio ha dovuto affrontare. Un dovuto ringraziamento per quello che quotidianamente fa e che continuerà a fare".

Gli ha fatto eco il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che nel corso del suo intervento ci ha tenuto a sottolineare "la grande unità del territorio, come dimostrano giornate come quella di oggi. Su Letta è stato già detto tutto ed è inutile ripetersi. È uno dei personaggi che più di tutti ha dato lustro al nostro territorio. Ringrazio la Provincia per averlo omaggiato in maniera ufficiale".

Il protagonista di giornata, Gianni Letta, ha espresso così tutto il suo legame con la sua terra natia: "È un grande onore per me essere il primo a ricevere questa preziosa onorificenza.

Sono molto legato al territorio provinciale che amo pienamente.

Mi riconosco in tutte le sue realtà e mi sento cittadino della Provincia dell'Aquila. Ringrazio il presidente Caruso, la consigliera Sette per avermi omaggiato di questo riconoscimento e tutte le autorità presenti".

"Il dottor Gianni Letta è una personalità da cui noi tutti traiamo ispirazione quotidianamente - ha dichiarato il presidente Caruso - nella sua vita ha percorso tutti i gradini della scala sociale per arrivare a rappresentare la nostra terra ai vertici dello stato. Tutta l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila è orgogliosa di conferire a lui questa prima, storica, onorificenza". (ANSA).