Disabile vive in casa Ater con muffa a Pescara, denuncia M5S

(ANSA) - PESCARA, 18 FEB - Un uomo disabile ale 100% e malato vive in un alloggio popolare di Pescara pieno di muffa: una situazione al limite del vivere civile denunciata dal consigliere regionale del M5S Domenico Pettinari che ha reso nota la storia di Francesco, inquilino di un appartamento di via Rigopiano 62.

"Non so quanto mi resta ancora da vivere - spiega Francesco - ma così non riesco più ad andare avanti. Ho chiesto aiuto perché per me non è più possibile con questa umidità che sopratutto in camera da letto mi crea tanti problemi. Ho chiesto aiuto a tanti, ma senza successo".

Il consigliere del M5S ha chiamato in causa Regione Abruzzo e Comune di Pescara. "In questa casa Ater non potrebbe vivere nemmeno una bestia - sottolinea Pettinari - e far vivere in queste condizioni una persona malata è da pazzi. Parliamo di un uomo ammalato, che deambula a fatica e che vive in locali dove l'umidità si allarga sempre di più e dove gli infissi sono ammalorati. Per cui la cosa forte che farò sin da subito, oggi stesso, chiederò al presidente della Regione di stanziare le risorse necessarie per ristrutturare queste case e al Comune di provvedere al trasferimento del signor Francesco in un'altra abitazione. Lunedì mi rivolgerò anche all'Ufficio Igiene della Asl perché in questa casa non è possibile vivere". (ANSA).