Superenalotto: in Abruzzo 2 dei 90 vincitori,premi per 8 mln

(ANSA) - PESCARA, 17 FEB - Ci sono anche Pescara e Penne (Pescara) tra le città fortunate in cui sono state giocate le schedine del sistema che ieri sera ha consentito di centrare il 6 al Superenalotto, con il jackpot più alto di sempre, oltre 371 milioni di euro. Ai due vincitori abruzzesi vanno due novantesimi della vincita, pari a poco più di otto milioni di euro: 4.123.704 euro a testa, a fronte di una giocata da 5 euro.

Le due ricevitorie sono il Bar Natale, in via del Circuito, a Pescara, e il Bar Belvedere, nel centro storico di Penne.

"E' una cosa buona per l'area vestina. Nella nostra attività si vincono spesso premi importante e non a caso mi chiamano 'il mago'", dice soddisfatto, raggiunto telefonicamente dall'ANSA, Francesco Marini, titolare del bar di Penne, dove ieri sera sono subito iniziati brindisi e festeggiamenti, anche alla presenza del sindaco, Gilberto Petrucci. "Non so chi sia il fortunato vincitore - aggiunge l'esercente - ma sono sicuro che si tratti di qualcuno del posto. E' una bella soddisfazione, che mette di buon umore in un momento difficile. Spero che chi ha vinto decida di investire su Penne".

Soddisfatto anche il titolare del bar pescarese, Alessandro Natale: "E' una notizia ottima per la ricevitoria, fa sempre piacere essere protagonisti di vincite importanti. Non sappiamo chi sia il vincitore, è impossibile saperlo, ma siamo felicissimi". (ANSA).