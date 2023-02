Sisma L'Aquila, Abodi, la città sarà un 'Villaggio Gioventù'

(ANSA) - L'AQUILA, 17 FEB - La possibilità di realizzare all'Aquila un "Villaggio della gioventù", punto di riferimento per un modello che colleghi educazione, istruzione, formazione e lavoro è stata al centro della visita del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che all'Aquila ha effettuato un sopralluogo in alcuni dei luoghi di riferimento del Centro di formazione Scu (Servizio civile universale) che aprirà in città.

"Come ministro senza portafoglio - ha detto ancora Abodi - ho imparato che il vero portafoglio di cui abbiamo bisogno è quello della progettualità, delle idee e anche della capacità di condividerle, perché a volte ci sono i soldi e mancano questi fattori che, invece, sono primari. L'Aquila sta dimostrando di avere non soltanto portafoglio finanziario, ma anche il portafoglio della progettualità e dei valori, che non sono secondari. Di fronte a questa convergenza nessun obiettivo è precluso".

Entro la fine di aprile i primi cento alloggi saranno disponibili per accogliere ragazzi e formatori che saranno impegnati nel Centro di formazione per il Servizio civile universale, un progetto da realizzare nel capoluogo con una dotazione complessiva di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano complementare per le aree colpite dal sisma 2009/2016-17. A regime, il Centro potrà accogliere fino a 2.500 volontari provenienti da tutta Italia che verranno ospitati negli appartamenti realizzati in alcuni dei complessi edificati all'indomani del sisma del 6 aprile 2009. Complessi che sono al centro di un'importante operazione di valorizzazione e rifunzionalizzazione dopo aver assolto all'obiettivo primario per cui furono costruiti, ossia dare ospitalità alla popolazione terremotata. (ANSA).