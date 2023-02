Molestava minorenni, arrestato 44enne all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 17 FEB - Era già indagato per alcuni episodi di molestie nei confronti di minorenni, ma questa volta è stato colto sul fatto ed arrestato dagli uomini della Squadra Volante dell'Aquila, intervenuti a Bazzano dopo una richiesta di aiuto al 113: protagonista della vicenda un asiatico di 44 anni, bloccato su un autobus di linea urbana grazie all'intervento di testimoni e dell'autista.

Il fatto è accaduto mercoledì scorso poco prima delle 19. Una ragazza minorenne che stava rientrando a casa a bordo di un autobus, è stata avvicinata dall' uomo, il quale dopo essersi seduto al fianco della minorenne, ha iniziato a molestarla. La vittima, che ha provato a sottrarsi alle insistenze dell'uomo cercando di alzarsi, veniva bloccata con la forza al sedile del mezzo dall'aggressore, che la tratteneva per un braccio. Grazie all'intervento di un testimone la ragazza si è divincolata dalla presa mentre alcuni viaggiatori hanno avvisato il conducente dell'autobus per arrestare il mezzo e bloccare il molestatore.

L'uomo è stato fermato e condotto in Questura, mentre la vittima, accompagnata dalla madre, è stata sentita dal personale della Squadra Mobile e alla presenza di una psicologa ha denunciato quanto era accaduto. Il quadro indiziario nei confronti dell'extracomunitario è stato completato dalle testimonianze raccolte dagli investigatori della Squadra Mobile che hanno proceduto, successivamente all'arresto del responsabile, insieme al personale delle Volanti. L'arresto e le precedenti indagini della Squadra Mobile, hanno consentito alla Procura della Repubblica di L'Aquila di chiedere e ottenere il carcere per l'indagato, disposto con ordinanza del Gip. (ANSA).