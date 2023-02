L.elettorale, Cpo,tripla preferenza solo con parità di genere

(ANSA) - L'AQUILA, 16 FEB - La Commissione Pari Opportunità (Cpo) della Regione Abruzzo ha deliberato il parere sulla proposta di Legge elettorale a firma del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, confermando ciò che era emerso in sede di audizione del presidente, vale a dire il parere favorevole alla tripla preferenza "a condizione che vi sia una parità di genere nella lista dei candidati e possibilmente un'alternanza di genere, uomo-donna, nella lista stessa". Lo ha spiegato la presidente della Commissione Maria Franca D'Agostino precisando che "solo i correttivi previsti anche dalla legge del Parlamento europeo possono dare uno spunto in più per una maggiore parità tra i due generi per quanto riguarda le future elezioni del Consiglio regionale d'Abruzzo". (ANSA).