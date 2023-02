Incendio al complesso ex City Moda di Spoltore

(ANSA) - SPOLTORE, 16 FEB - Un incendio ha interessato la notte scorsa il complesso ex City Moda di Santa Teresa di Spoltore chiuso da tempo. Le fiamme sono divampate intorno alle tre e il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo potesse estendersi ulteriormente. L'incendio ha creato danni all'interno della struttura a materiale e suppellettili.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Negli anni scorsi City Moda come si ricorderà fu al centro di una lunga vicenda giudiziaria. (ANSA).