Pallanuoto, under 18 Pescara al torneo di Miami

(ANSA) - PESCARA, 15 FEB - Il Pescara Pallanuoto vola a Miami, dove la rappresentativa Under 18 sarà impegnata da venerdì a domenica nel torneo internazionale South Florida International Tournament. La spedizione biancazzurra, composta da 16 giocatori guidati dal tecnico Arnaldo Castelli e accompagnata dalla presidentessa Stefania Scolta e dallo staff, ha già raggiunto gli Stati Uniti. Per il settebello pescarese si tratta della prima partecipazione alla manifestazione che si svolge all'interno del Coral Springs Aquatic Complex, l'impianto che si trova a circa 45 minuti da Miami e che nel fine settimana andrà a ospitare il torneo. Un torneo giunto quest'anno all'edizione numero venti e che, come sempre accade, va a richiamare l'interesse di formazioni provenienti da ogni angolo del mondo, offrendo così ai giovani partecipanti la possibilità di mescolarsi tra le varie culture che abbracciano la pallanuoto e non solo. Nelle prossime ore è atteso il sorteggio dei gironi.

In questi giorni i giovani atleti stanno proseguendo il lavoro di preparazione in vasca agli ordini di mister Castelli.

L'avventura americana rappresenta per il Pescara Pallanuoto uno sforzo importante, reso possibile dalla ferma volontà della Società e grazie anche alla collaborazione delle famiglie degli atleti, nell'ottica di una crescita del progetto sportivo della under 18. La spedizione biancazzurra rimarrà negli Stati Uniti fino a lunedì sera, quando è in programma il volo di ritorno in Italia. (ANSA).