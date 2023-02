Sisma Turchia, su 'S.Marco' 2 volontari Prot. Civile Tagliacozzo

(ANSA) - TAGLIACOZZO, 14 FEB - La nave "San Marco" della Marina militare italiana con a bordo anche i soccorritori abruzzesi è arrivata questa mattina in Turchia per aiutare la popolazione colpita dal terremoto del 6 febbraio.

La nave anfibia della classe san Giorgio è salpata dal porto militare di Brindisi ed ha attraversato il mar Adriatico per quattro giorni, fino ad attraccare questa mattina nel porto di Alessandretta in Turchia nella provincia di Hatay. A bordo oltre al personale militare ci sono diversi soccorritori italiani specializzati della protezione civile e volontari. Per la Regione Abruzzo, sono partiti due ragazzi volontari della protezione civile di Tagliacozzo (L'Aquila). (ANSA).