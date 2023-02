Musica, Lazza e Salmo ospiti all'Aquila al Pinewood Festival

(ANSA) - L'AQUILA, 14 FEB - A poche ore dalla conclusione del 73/o Festival di Sanremo, che l'ha visto registrare un ottimo secondo posto con "Cenere" (Island Records), Lazza è stato annunciato tra gli ospiti di punta della prossima edizione del Pinewood, la tre giorni di musica e incontri in programma dal 14 al 16 luglio all'Aeroporto dei Parchi - L'Aquila. L'edizione dello scorso anno ha visto ha visto esibirsi oltre 25 artisti tra live, talk e panel, dal pomeriggio fino a tarda notte. Il festival si è svolto su 3 palchi.

Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, è nato a Milano nel 1994 si è fatto strada sia come rapper sia come musicista e produttore discografico. Gli oltre 10 milioni di stream macinati ad oggi su tutte le piattaforme sono segno tangibile di come l'artista dei record abbia marchiato a fuoco il palco dell'Ariston con un brano che ha letteralmente conquistato pubblico e critica. E se "Cenere" vola sempre più in alto, la scia luminosa del successo di Sirio non è da meno: dopo aver conquistato per la diciannovesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti, eguagliando l'incredibile primato di permanenza al numero di Vasco Rossi del 2011, oggi il disco dei record da oltre 800 Milioni di stream è ufficialmente quinto disco di Platino, allungando la serie di certificazioni ottenute dall'artista del roster Me Next, ad oggi 43 dischi di platino e 37 dischi d'Oro.

Tra gli ospiti del Pinewood anche un altro protagonista, seppur non in gara, della kermesse sanremese. Si tratta di Salmo, il cui vero nome è Maurizio Pisciottu, la cui esibizione a metà settimana, a bordo della nave di Costa Crociere, ha in qualche modo lasciato il segno: il cantante-rapper ha appassionato anche i non amanti del rap-crossover e alla fine della prestazione si è gettato in acqua, nella piscina che completava la coreografia.

(ANSA).