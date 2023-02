Giunta Abruzzo, ok avviso pubblico per elenchi Da e Ds Asl

(ANSA) - L'AQUILA, 13 FEB - La Giunta regionale d'Abruzzo, riunita nel pomeriggio, su indicazione dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì, ha approvato le procedure per l'aggiornamento degli elenchi di personale idoneo dai quali attingere figure per la nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle aziende sanitarie regionali, approvando il relativo Avviso pubblico sulla base dei criteri per la valutazione del possesso del requisito dell'adeguata esperienza dirigenziale già utilizzati per la formazione degli attuali elenchi.

Sempre su proposta dell'assessore alla Salute, approvato anche il Piano degli strumenti di Programmazione 2023-2025 della Asl Pescara, tra cui il Piano degli investimenti. E' stato adottato, con successiva delibera, anche il programma di attività di Governo clinico per i Pediatri di libera scelta per l'anno 2023.

La Giunta, poi, ha adottato il programma di attività di Governo clinico per i medici del ruolo unico di assistenza primaria, sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Comitato permanente regionale della medicina generale, tenutosi nella sedula del 28 dicembre 2022. Ancora su iniziativa dell'assessore Veri, è stato approvato l'atto di deliberazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" di Teramo relativo al Piano triennale degli investimenti 2023-25.

Via libera, sempre su proposta dell'assessore Verì, ai piani di Audit 2023 delle Aziende sanitarie regionali. (ANSA).