Turismo: Biondi e Lancia, per L'Aquila Bit vetrina preziosa

(ANSA) - L'AQUILA, 12 FEB - "Una vetrina importante per la promozione turistica del nostro territorio sia in Italia che all'estero". Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi e l'assessore comunale al Turismo, Ersilia Lancia commentano la presenza dell'Aquila e del suo territorio alla Borsa Internazionale del Turismo 2023 di Milano, in programma da oggi al 14 febbraio.

Alla manifestazione, organizzata da Fiera Milano sin dal 1980, tra le più prestigiose del panorama internazionale in fatto di promozione e cultura dei territori, partecipano ogni anno migliaia di operatori turistici e viaggiatori di tutto il mondo.

Allestito dalla Regione Abruzzo, con la collaborazione delle due Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso L'Aquila-Teramo con lo scopo di puntare e rilanciare il Sistema Abruzzo, lo spazio espositivo, di oltre 360 metri quadrati, ospita anche il Comune dell'Aquila e l'assessorato al Turismo dell'ente per la proiezione di video emozionali sull'Aquila e le sue bellezze, dalla montagna ai borghi, dal centro storico alla Perdonanza, insieme a materiali informativi.

L'Aquila, inoltre, partecipa per la prima volta alla Borsa del Turismo religioso internazionale, in programma da oggi al 15 febbraio a Vicenza nell'ambito di Koinè - International Exhibition for the Religious World, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l'Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale italiana.

"Ringraziamo la Regione Abruzzo - spiegano Biondi e Lancia - per l'ottimo lavoro di squadra volto a lanciare un pacchetto complessivo che vede protagonista la città capoluogo in ragione della storia e delle peculiarità che la caratterizzano. Due occasioni straordinarie, la Bit di Milano e la Borsa Internazionale del turismo religioso di Vicenza, di crescita e di sviluppo". (ANSA).