Bit: Giro 2023, domani presentazione partenza dall'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 12 FEB - È il giorno del Giro d'Italia alla Bit di Milano. Allo stand della Regione va in scena la presentazione dell'evento: "Giro d'Italia 2023: la Grande Partenza dall'Abruzzo", con la regione protagonista della manifestazione ciclistica più amata dagli italiani. Il Giro d'Italia, organizzato da Rcs Sport, partirà il 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi per concludersi il 28 maggio in quel di Roma. La Regione Abruzzo ospiterà la Grande Partenza del Giro d'Italia per la seconda volta nella sua storia a 22 anni di distanza dall'unico precedente.

"Un'occasione storica - commenta l'assessore al Turismo Daniele D'Amario - che la Regione vuole onorare con una serie di importanti manifestazioni che contiamo possano essere di lancio non solo per la corsa Rosa ma anche per lo sviluppo turistico del territorio".

Alle ore 11 nello stand dell'Abruzzo l'assessore D'Amario accoglierà Mauro Vegni, direttore del Giro d'Italia e il due volte campione del mondo e vincitore del Giro d'Italia nel 1990, Gianni Bugno. Alle ore 12 è la volta del convegno, "Siti e patrimoni Unesco, per uno sviluppo sostenibile dei territori di Chieti e di Pescara", organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara. Dalle 12:30 doppio appuntamento dedicato alle due ruote organizzato da Legambiente: il primo, "Art Bike & Run", il secondo (dalle 13) "CicloAppennina Green Fondo MISURA - Nel cuore dell'Abruzzo la cicloturistica più green d'Italia".

Alle 13:30 è la volta dell'iniziativa organizzata dall'Area Marina Protetta Torre di Cerrano dal titolo "Turismo sostenibile e aree protette: l'esperienza di Torre Cerrano dalla CETS al LIFE Delfi". Alle ore 14 presentazione dell'iniziativa "Abruzzo Attrattivo 2023" a cura della Confesercenti Abruzzo. Alle 15:30 chiusura delle manifestazioni affidata al Comune di Pescara che presenterà l'iniziativa "Vivi Pescara, ogni stagione è quella giusta". (ANSA).