Volley: Asd Città S.Angelo punta alla serie C

(ANSA) - CITTÀ SANT'ANGELO, 11 FEB - C'è una società di pallavolo abruzzese, con tutte squadre femminili, quasi da record: si tratta dell'Asd Volley Città Sant'Angelo che primeggia in classifica nei vari tornei giovanili cui partecipa e anche nel torneo regionale di serie D. Al vertice della società angolana c'è il presidente Giovanni Tusa.

"Stiamo facendo bene con le nostre squadre - spiega Tusa - e non possiamo che essere soddisfatti. Siamo primi in classifica nel torneo under 12. Nel campionato under 14 siamo approdati nella fase della Coppa Abruzzo. Siamo ai primissimi posti nell'under 16 e secondi in classifica nel torneo di seconda divisione. Siamo in testa nel campionato di serie D femminile e a questo punto l'obiettivo è quello della promozione in C".

Ma c'è anche un altro traguardo a cui tiene molto l'Asd Volley Città Sant'Angelo. "Vogliamo creare - sottolinea Tusa - un movimento di inclusione sociale nella pallavolo per i diversamente abili. Lo sport deve essere anche e sopratutto integrazione e con l'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo e con il consigliere delegato allo Sport Antonio Romano stiamo avviando questo progetto di inclusione per i diversamente abili".

L'Asd Volley Città Sant'Angelo conta oggi oltre 170 tesserate. "Quando sono entrato in società c'erano 23 iscritti.

Poi in pochi anni siamo riusciti a creare un bel movimento.

Prima del Covid eravamo arrivati a 220 tesserati". La società pallavolistica utilizza a Città Sant'Angelo quattro impianti sportivi fra cui il Pala Castagna. (ANSA).