Pesca: Lollobrigida, incentivare innovazione di sistema

(ANSA) - PESCARA, 11 FEB - "È nostra intenzione come Masaf continuare a promuovere la piccola pesca e l'acquacoltura in Abruzzo e in Italia attraverso la cultura sostenibile e responsabile insita nel vostro territorio, incentivando l'innovazione di sistema e la componente associativa". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) Francesco Lollobrigida, intervenuto in streaming agli Stati generali della Pesca e dell'Acquacoltura in Abruzzo, organizzati a Pescara dal Dipartimento Agricoltura, Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo.

"Attraverso la forza della Capitaneria - continua il ministro - degli 800 milioni stanziati, 150 saranno destinati all'efficientamento della logistica dei luoghi portuali, ci sono 12 milioni di euro per il fondo di solidarietà nazionale e circa 9,5 milioni di euro per il Programma triennale della Pesca e Acquacoltura a cui si aggiunge la Misura contro il 'Caro Carburante'. Siamo progressivamente dando avvio al nuovo fondo FEAMP 2021-2027, strumento che prevede oltre 500 milioni di euro di risorse comunitarie che vanno utilizzate in modo intelligente e funzionale per la valorizzazione di tutti gli aspetti del comparto, e di potenziamento delle peculiarità territoriali. È fondamentale riuscire a sfruttare queste risorse utili per la valorizzazione di tutti gli elementi del comparto. Ci impegneremo per questo e per la tutela di tutta la filiera corta".

Parlando dell'Abruzzo il ministro ha sottolineato che si tratta di "una regione che incarna a pieno il modello della Sovranità Alimentare e che approccia alla pesca in maniera tradizionale, una realtà territoriale legata perlopiù alla piccola pesca costiera e al razionale utilizzo delle risorse locali". (ANSA).