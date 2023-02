Ordigno inesploso scoperto in centro ad Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 11 FEB - Un ordigno inesploso, probabilmente risalente alla Seconda Guerra mondiale, è stato scoperto nel corso di alcuni di lavori di scavo in via Opi, ad Avezzano. Lo rende noto il Comune sul profilo ufficiale su Facebook.

"Sono state immediatamente avvisate le autorità competenti - si legge - e, come già avvenuto in altre analoghe circostanze, i militari stanno arrivando da Roma per un sopralluogo al fine di valutare lo stato di pericolosità dell'ordigno. L'area di scavo è, naturalmente, inaccessibile al pubblico". (ANSA).