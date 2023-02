Erasmus: 15 alunni S.Demetrio-Rocca di Mezzo a Malta

(ANSA) - SAN DEMETRIO NE' VESTINI, 11 FEB - Investire sulla mobilità europea degli studenti per un'istruzione e una formazione inclusive e di alta qualità, così come sull'apprendimento delle lingue straniere al fine di fornire ai giovani le competenze necessarie per la comprensione interculturale e una partecipazione attiva alla società democratica.

Questo il cuore del programma Erasmus+ 2021-2027, curato dalla professoressa Antonella Calcagni, referente regionale internazionalizzazione Usr Abruzzo, cui hanno aderito, consorziandosi, per il momento 30 scuole abruzzesi e che ha consentito a 15 alunni della scuola primaria dell'Istituto comprensivo Cesira Fiori San Demetrio-Rocca di Mezzo di soggiornare a Malta per una settimana, dal 15 al 21 gennaio scorso, nell'ambito di un progetto didattico linguistico.

"I ragazzi che si sono recati a Malta - afferma il dirigente scolastico, Antonio Lattanzi - sono stati selezionati in base a specifici requisiti: la media matematica delle discipline, il voto di lingua inglese, il voto di educazione civica ed il voto nel comportamento".

"Nella nostra scuola, la prima nell'Aquilano ad aver aderito al progetto -prosegue - sono stati selezionati 15 ragazzi che hanno vissuto un intenso periodo di apprendimento e di confronto interculturale, che ha permesso loro di intensificare l'apprendimento della lingua inglese, rafforzare l' identità europea e avviare un percorso concreto di cittadinanza attiva, nonché di visitare bellissimi luoghi di interesse culturale presenti sull'isola".

Il progetto Erasmus+ 2021-2027 ha coperto i costi di viaggio, vitto, alloggio e dei corsi strutturati in loco. "Il St Benedict's College di Malta - ricorda il dirigente - ha accolto calorosamente i ragazzi e i docenti del nostro Istituto comprensivo ed è un college molto prestigioso, un' eccellenza scolastica dell'isola".

Questi i 15 ragazzi: Dayana Rossi, Edoardo Rotellini, Filippo Nardecchia, Federico, Scipioni, Pietro Brancato, Aurora Sarra, Elisa Parisi, Giuseppe Shuliang De Pietro, Assunta Angelosante, Emma Falcone, Lucrezia Cidonio, Davide Circi, Alessio Giannetti, Alisa D'Onofrio e Lavinia Rea, accompagnati da Patrizia Broccolini, Maria Teresa Morelli e Anna Maria Zuppa. (ANSA).