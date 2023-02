Poste, in 23 Comuni prorogato servizio 'seguimi' gratuito

(ANSA) - PESCARA, 10 FEB - Per agevolare i cittadini dei comuni abruzzesi colpiti dal terremoto del Centro Italia, Poste Italiane informa di aver prorogato gratuitamente il servizio "Seguimi" fino al 31 dicembre 2023. Il servizio, dedicato a tutti coloro che non hanno ancora definito la propria situazione abitativa, permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo, è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia sia all'estero e può essere attivato contattando il numero verde 800.003.333.

I comuni per i quali i cittadini possono usufruire della proroga o attivare il servizio gratuitamente sono i 23 seguenti: in provincia dell'Aquila Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Montereale, Pizzoli; in provincia di Teramo, oltre a Teramo capoluogo, Campli, Castel Castagna, Castelli, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana; infine Farindola in provincia di Pescara. (ANSA).