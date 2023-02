Musica: Zoo Music Fest, Tananai primo ospite confermato

(ANSA) - PESCARA, 10 FEB - Il video di Tango, la canzone con cui è in gara alla 73/a edizione del Festival di Sanremo, è diventato virale nel giro di poche ore. Parole e suoni che raccontano della guerra in Ucraina, della storia d'amore a distanza di Olga e Maxim.

Tananai - al secolo Alberto Cotta Ramusino - è tornato alla corte di Amadeus dimostrando di voler andare oltre l'ultimo posto ottenuto nell'anno di esordio, così come di non volersi accontentare del disco di Platino già ottenuto. Un riconoscimento che di certo sarà di traino al nuovo tour in primavera-estate che lunedì 7 agosto raggiungerà Pescara in occasione dello Zoo Music Fest, kermesse collaudata per la musica indie.

Proprio in virtù del successo discografico e sui social, le date nei club sono state traslate nei Palasport e il resto lo fanno i festival estivi come quello pescarese. A maggio sarà dunque la volta di cinque date nei Palasport (Napoli, Roma, Milano, Firenze, Padova). L'avventura live di Tananai continuerà poi anche nell'estate. Oltre allo Zoo Music Fest abruzzese, il 27enne è atteso sabato 24 giugno al Mamamia di Senigallia (Ancona), a luglio al Sequoie Music Park di Bologna, Brescia Summer Music Flowers Festival di Collegno (Torino), Pordenone Live, Sonic Park Matera, ad agosto al Suonica Festival alla Spiaggia del Faro di Jesolo (Venezia), Viper Summer Festival di Cinquale (Massa), Oversound Music Festival di Gallipoli e al Sotto Il Vulcano Fest di Catania l'11 agosto. (ANSA).