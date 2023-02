Incidente A14: 12enne migliora, estubato, la mamma è con lui

(ANSA) - ANCONA, 10 FEB - Stanno progressivamente migliorando le condizioni cliniche del 12enne di Montesilvano (Pescara) rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lungo l'A14 nel territorio di Grottammare sabato scorso, in cui son morti il padre, Andrea Silvestrone, la sorella 14enne e il fratellino di 8 anni. Lo riferisce un bollettino dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, dove il ragazzino è ricoverato in Rianimazione presso il polo Salesi. Resta concreto - si legge - "il rischio di complicanze", ma le condizioni cliniche risultano "progressivamente migliorative con un quadro di stabilità emodinamica, respiratoria e metabolica". Oggi il piccolo paziente è stato estubato e raggiunto immediatamente dalla madre, che ha interagito con lui. La prognosi è riservata (ANSA).